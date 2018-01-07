محامي “شيما” يتهم حلمي بكر بابتزازها بهدف الزواج منها… شاهد كيف رد عليه! فن

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شهدت حلقة السبت من برنامج “العاشرة مساء” على شاشة دريم مشادة ساخنة حول حبس فناني الأغاني المثيرة للجدل بين المحامي علاء الحلواني، محامي صاحبة كليب “عندي ظروف”، والفنان حلمي بكر.

فقد كشف حلمي بكر أثناء الجلقة عن أن شيما حضرت لمنزله برفقة أحد المنتجين، وطلبت أن يساعدها في دخول مجال الغناء والتمثيل لكنه طردها.

غير أن المفاجأة كانت برد المحامي علاء الحلواني الذي قال أن شيما أخبرته أن الموسيقار حلمي بكر عرض عليها الزواج لكنها رفضت ما تسبب في انفعال بكر قائلا أنه يقبل الزواج منها.