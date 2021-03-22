كشفت مصادر مقربة من كلا من الفنانين ” عمرو دياب ” و ” دينا الشربيني ” لجريدة ” أخبار اليوم ” المصرية عن وجود محاولات للصبح بينهما خلال الأيام الماضية بعد إعلان إنفصالهما في نهاية شهر أكتوبر الماضي .

وأشارت تلك المصادر إلى أن تلك المحاولات بدأت بعد عودة عمرو دياب من دولة الإمارات حيث حاول البعض تقريب وجهات النظر بينه وبين دينا الشربيني إلا أن كل هذه المساعي باءت بالفشل وانتهت برفضه للأمر .

وأضافت أن عمرو دياب علق على ذلك قائلا لأحدهم : ” خلينا ننبسط ” كناية عن أغنيته الجديدة ” يا أنا يا لأ ” التي تقول بدايتها ” خلينا ننبسط ” .