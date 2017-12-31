محكمة مصرية تبرىء غادة عبدالرازق في قضية الفيديو الفاضح
أصدرت محكمة جنح المعادي؛ حكمًا ببراءة الفنانة غادة عبد الرازق، في الجنحة المباشرة المقامة ضدها، وتتهمها بارتكاب فعل خادش للحياء؛ بعد نشرها فيديو أظهر مناطق حساسة من جسدها بالخطأ على صفحتها بموقع “انستغرام” .
وكان المحامى سمير صبرى تقدم بجنحة مباشرة ضد غادة عبد الرازق، اتهمها فيها بارتكاب “فعل فاضح”، مستندًا إلى أنها تواصلت مع معجبيها على صفحتها بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستغرام” وهي فى حالة تشبه السكر، ومرتدية ملابس نوم فاضحة.
واعتذرت الفنانة غادة عبد الرازق مسبقًا عن الفيديو الفاضح، وأكدت أنها تتناول عقاقير منومة ومضادة للاكتئاب منذ سنوات طويلة، تؤدي إلى فقدانها لتوازنها، وأنه تم نشر الفيديو عن طريق الخطأ.
لو حصل العكس لقُلنا واعجباه …… هزُلَتْ !
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غادة
غادة جميع الطغاة المنافقين حسني مرسي سيسي ومدللتهم
ولا يجوز الاساءة اليها
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من ارشبفي خلال الاعوام الماضية …عن غادة
واتمنى ان لا يتصدى لي كموجي :)/ قائلا وما علاقة كلامي بغادة !!
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مع بداية حكم الاخونج في مصر وتقربا للفنانات قام العريان وبعض رؤوس الاخونج بزيارة غادة عبد الرزاق…التي انتخبت مرسي كشكر لها وربما ليصلوا معها جماعة !!
والحق انني شككت بصحة الخبر ومعقوليته /جماعة تدعي الاسلام ووعدت بتطبيق الشريعة تستهل عهدها بهكذا فعل ؟؟!
لكنني تيقنت من صحته عندما استحضروا دوللي لترقص لهم في الغردقة تشجيعا لسياحتهم الجنسية !
من الارشيف
غاب الاخونج ، فقيل لنا…. قد طلبوا غزوا وجهادا
فالقوم مضوا نحو الاقصى ….. ليفكوا عنه الاقيادا
ما نام القوم..ولا ابتسموا .. مذ صاروا للشعب قيادة
مذ سمعوا صرخة..وا مرساه.. من غيرك يملك اجناده
قلنا ….لا احد يصدقكم …؟؟؟؟ما كان الغزو لهم عادة
فاذا الاخبار تفاجئنا … …. ان الابطال غزوا….. غادة
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ويبدو انهم اقنعوها ان تنضم لجماعة الاخوان
ولا مشكلة لهم مع عملها في الفن ولا مع تعريها و و الخ
لانهم بفصلون الدين عن الحياة كاسياجهم من الانجليز والامريكان ! …..
من الادلة
على ان رؤوس الاخوان شرفاء
كما زعم بعضهم على نورت
وهل اكثر دلالة على هذا الشرف
من تأييد اشرف الشريفات كن امثال غادة للشريف مرسي انتشروووووا ؟!
https://www.google.jo/search?dcr=0&biw=1440&bih=746&ei=cPtIWvvVEMzfwAK22bqYDw&q=%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86&oq=%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86+&gs_l=psy-ab.1.3.0i22i30k1l4.6667.28753.0.35782.42.39.0.0.0.0.1423.6253.0j1j6j4j3j1j0j1.16.0….0…1c.1.64.psy-ab..26.15.5611.10..0j35i39k1j0i67k1j0i131i67k1j0i131k1j0i10k1j0i22i10i30k1.0.nFX5NP24o7g
من تاريخ علاقة غادة مع الاخوان اللادينين
https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-63196.htm
اشرف الشريفات
تنتخب اشرف الشرفاء مرسي انتشرووووووووووووا !!
https://www.google.jo/search?dcr=0&biw=1440&bih=746&ei=cPtIWvvVEMzfwAK22bqYDw&q=%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86&oq=%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86+&gs_l=psy-ab.1.3.0i22i30k1l4.6667.28753.0.35782.42.39.0.0.0.0.1423.6253.0j1j6j4j3j1j0j1.16.0….0…1c.1.64.psy-ab..26.15.5611.10..0j35i39k1j0i67k1j0i131i67k1j0i131k1j0i10k1j0i22i10i30k1.0.nFX5NP24o7g