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محكمة مصرية تبرىء غادة عبدالرازق في قضية الفيديو الفاضح

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ghada

غادة عبد الرازق

أصدرت محكمة جنح المعادي؛ حكمًا ببراءة الفنانة غادة عبد الرازق، في الجنحة المباشرة المقامة ضدها، وتتهمها بارتكاب فعل خادش للحياء؛ بعد نشرها فيديو أظهر مناطق حساسة من جسدها بالخطأ على صفحتها بموقع “انستغرام” .

وكان المحامى سمير صبرى تقدم بجنحة مباشرة ضد غادة عبد الرازق، اتهمها فيها بارتكاب “فعل فاضح”، مستندًا إلى أنها تواصلت مع معجبيها على صفحتها بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستغرام” وهي فى حالة تشبه السكر، ومرتدية ملابس نوم فاضحة.

واعتذرت الفنانة غادة عبد الرازق مسبقًا عن الفيديو الفاضح، وأكدت أنها تتناول عقاقير منومة ومضادة للاكتئاب منذ سنوات طويلة، تؤدي إلى فقدانها لتوازنها، وأنه تم نشر الفيديو عن طريق الخطأ.

6 تعليق

  2. غادة
    غادة جميع الطغاة المنافقين حسني مرسي سيسي ومدللتهم
    ولا يجوز الاساءة اليها
    ,,,,
    من ارشبفي خلال الاعوام الماضية …عن غادة
    واتمنى ان لا يتصدى لي كموجي :)/ قائلا وما علاقة كلامي بغادة !!
    ……………………
    مع بداية حكم الاخونج في مصر وتقربا للفنانات قام العريان وبعض رؤوس الاخونج بزيارة غادة عبد الرزاق…التي انتخبت مرسي كشكر لها وربما ليصلوا معها جماعة !!
    والحق انني شككت بصحة الخبر ومعقوليته /جماعة تدعي الاسلام ووعدت بتطبيق الشريعة تستهل عهدها بهكذا فعل ؟؟!
    لكنني تيقنت من صحته عندما استحضروا دوللي لترقص لهم في الغردقة تشجيعا لسياحتهم الجنسية !

  4. اشرف الشريفات
    تنتخب اشرف الشرفاء مرسي انتشرووووووووووووا !!
    https://www.google.jo/search?dcr=0&biw=1440&bih=746&ei=cPtIWvvVEMzfwAK22bqYDw&q=%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86&oq=%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86+&gs_l=psy-ab.1.3.0i22i30k1l4.6667.28753.0.35782.42.39.0.0.0.0.1423.6253.0j1j6j4j3j1j0j1.16.0….0…1c.1.64.psy-ab..26.15.5611.10..0j35i39k1j0i67k1j0i131i67k1j0i131k1j0i10k1j0i22i10i30k1.0.nFX5NP24o7g

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