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محكمة مصرية تقضي برفض دعوى طلاق سارة نخلة من أحمد عبد الله محمود

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نشرت والدة الفنان المصري ” أحمد عبد الله محمود ” الكاتبة الصحفية ” حنان البنبي ” صورة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تظهر فيها مع إبنها وأرفقتها بتعليق توجه من خلاله الشكر للقضاء المصري .

وذلك احتفالا وتعليقا منها على صدور حكم من محكمة الأسرة برفض دعوى الطلاق للضرر المرفوعة من الفنانة السورية ” سارة نخلة ” ضد زوجها أحمد عبد الله محمود يوم أمس الإثنين .

فكتبت حنان البنبي في تعليقها قائلة : ” شكرا لرجال القضاء النزيه .. شكرا قضاة بلادى الغالية مصر ” .

ولم يعلق الفنان أحمد عبد الله محمود على قرار المحكمة لأنه لا يزال هاربا من حكم بالسجن لمدة عامين بعد إدانته بتهمة تبديد إيصال أمانة لصالح زوجته سارة نخلة .

وكانت سارة نخلة قد قامت برفع قضية ” خلع ” منذ فترة قبل إصدار هذا القرار من محكمة الأسرة لتنفصل رسميا عن زوجها وتعلن تنازلها عن كل حقوقها الشرعية من أجل الحصول على حريتها .

 

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