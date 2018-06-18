محمد باش ينشر صورة جديدة من حفل زفافه.. شاهدوا جمال عروسته

فاجأ الفنان السوري محمد باش محبيه، وشاركهم بصورة جديدة من حفل زفافه على المهندسة كريستين ميشال المر.

نجم ستار أكاديمي شكر الفانز على تهانيهم وأمنياتهم له ولعروسته بتعليق كتب فيه: «نحن ممتنون لأمنياتكم وتهانيكم.. شكراً جزيلاً لكم»، حيث تغزل فانز باش بجمال وأناقة ورقة عروسته، متمنيين لهما الحب والسعادة الدائمة.

يُذكر أن محمد باش كان قد فاجأ الجميع بإعلان خبر زواجه من كريستين التي كان قد اعلن خطبته عليها أبريل الماضي، وذلك بعد مرور حوالي شهرين على زفافهما، حيث نشر صورة من حفل الزفاف معلقاً عليها: «معها تعلمت كيف الحب يكون حقيقي، وكيف قصص الخيال ممكن نعيشها ونعملها واقع، وأنا فعلاً واقع بأجمل غرام وعم عيش حياتي كل يوم عيد بوجودها.. سعيد كتير إني عم شارك الكل بخبر زواجي من المهندسة كريستين ميشال المر يلي تم خلال شهر أبريل – ٢٠١٨ بمباركة من أهلنا وكل حبايبنا.. كل عام وانتوا بخير ومكملين بمحبتكم».

من ناحية أخرى، كان كليب أغنية «أموت من الشوق» من ألبوم «أنا المشتاق» آخر عمل طرحه محمد باش، وهو نفس الألبوم الذي سبق وصور منه أغنيتين هما «أنا المشتاق»، و «وقتاش تعود».