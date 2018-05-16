محمد رمضان: أتمنى الصلاة في المسجد الأقصى

أعرب الفنان المصري محمد رمضان، عن استياءه من الاحداث الدامية التي شهدها الشعب الفلسطيني، على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا: «نتمنى لأهلنا في فلسطين أنهم يعيشوا في وضع آمن، ونفسنا نروح فلسطين ونصلى في المسجد الأقصى».

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وأضاف «رمضان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أنه لم ينتهي من تصوير مسلسله الرمضاني «نسر الصعيد»، متوقعًا أن يتم الانتهاء من التصوير في منتصف شهر رمضان.

وأشار إلى أن شخصية زين التي يؤديها في مسلسل «نسر الصعيد»، هي شخصية شاب حدد أهدافه منذ الصغر وعمل على تحقيقها، ويتمنى أن يأخذ الشباب هذه الشخصية قدوه ونموذج له، متابعًا: «أنا بوعد جمهوري بأنهم هيشوفوا مسلسل مختلف عن كل المسلسلات اللي قدمتها في السنوات الماضية، وده أفضل قصة وسيناريو أنا قدمتهم حتى الآن».