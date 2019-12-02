محمد رمضان بفاجىء جمهروه بظهوره بشعر اخضر اللون!

فاجأ الفنان المصري محمد رمضان، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بظهوره بشعر اخضر اللون.

ونشر محمد رمضان صورة جديدة له، عبر حسابه على انستغرام، واكتفى بالتعليق “بقلب اخضر اللون” عليها في إشارة الى اعجابه بلون شعره الجديد.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان أغنية “ماني” وكليب “السلطان”، الذى تم تصويره فى أحد قصور مدينة مراكش بدولة المغرب، ومن إخراج حسام الحسينى، الذى تعاون معه من قبل فى 3 أغنيات كان آخرها “إنساى” مع المغنى المغربى سعد لمجرد‪.