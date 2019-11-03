محمد رمضان: “واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم “.. فهل يحن الى ماضيه الفقير؟

تحدث الفنان المصري محمد رمضان عن ذكرياته مع الفقر وقارنها بالأيام الحالية قائلا انه مهموم ويفتقد الى الضحك من قلبه.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه على انستغرام، صورة أثناء انتظاره لسيارته “الرولز رويس”، وعلق عليها ‏قائلًا: “وأنا رايح المدرسة زمان وقت الثانوية العامة كنت بقف نفس الوقفة مستني أنط في الأتوبيس وهو ‏بيجري لكن كنت مبسوط وبضحك من كل قلبي، والنهارجة واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم ومش ‏بضحك زي زمان”.

وتابع محمد رمضان: “بصراحة لو خيرتوني بين دلوقتي وزمان هختار دلوقتي طبعا، ربنا يديمها نعمة”.