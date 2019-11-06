محمد رمضان يتعرض للسخرية والاتهام بالكذب.. شاهدوا ماذا فعل!

أحدث الفنان المصري محمد رمضان ضجة كبيرة مجدداً بنشر صورة جديدة له ولفت الانظار بالتعليق عليها.

وظهر فيها وهو يقف أمام منزله في حالة انتظار. وأوضح السبب من خلال تعليقه حيث كتب: “وأنا رايح المدرسة زمان وقت الثانوية العامة كنت بقف نفس الوقفة مستني أنط في الأتوبيس وهو بيجري لكن كنت مبسوط وبضحك من كل قلبي”.

وأضاف: “وانهاردة واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم ومش بضحك زي زمان. بصراحة لو خيرتوني بين دلوقتي وزمان هختار (دلوقتي طبعاً). ربنا يديمها نعمة”.

وانا رايح المدرسة زمان وقت الثانوية العامة كنت بقف نفس الوقفة مستني انط في الاتوبيس وهو بيجري لكن كنت مبسوط وبضحك من كل قلبي وانهاردة واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم ومش بضحك زي زمان

بصراحة لو خيروني بين دلوقتي وزمان هختار (دلوقتي طبعاً) ربنا يديمها نعمة ❤️ #ثقة_في_الله_نجاح 😄 pic.twitter.com/Mg689F7FX2 — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) November 3, 2019

وأطلق هذا موجة من التعليقات التي تراوحت بين التعبير عن الإعجاب بالفنان والثناء على اجتهاده وقدرته على الصبر والتحمل وبين انتقاد ميله إلى استعراض ثرائه. كما اتهمه بعضهم بالكذب لأنه لم ينل شهادة الثانوية.

وجاء في التعليقات: “أحسن نجاح هوا اللي بييجي بعد معاناة” و”غريب ماكاتب نمبر وان” و”مضحك جداً” و”طب أنا دلوقتي في ثانوية برضوا و في نفس مدرستك اللي هيا السعيدية. هل لما اكبر هستنا الرولز رويس كده برضو؟” و”هو انت معاك ثانوية عامه طيب؟”.