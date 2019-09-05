محمد رمضان يتلقى هدية غريبة.. شاهدوا ما هي؟

دائما ما يتباهي الفنان محمد رمضان بممتلكاته التي غالباً ما تكون السيارات الفارهة أو الدراجات النارية العالمية، وهو دائم نشر صور تلك الممتلكات على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

ومؤخراً حرص أحد المعجبين به على إهدائه هدية جديدة وغريبة في نفس الوقت، حيث نشر رمضان على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه بإنستغرام” مقطع فيديو له وهو يلعب “الطاولة” وظهر جلياً اسمه محفوراً عليها ومخصصة له كهدية.

يذكر أن رمضان أصيب بصدمة من حجم الإيرادات التي حققها فيلمه الأخير “الكنز 2” والذي عرض في موسم عيد الأضحى الماضي حيث احتل المركز الرابع في نسبة الإيرادات بعد أفلام “الفيل الأزرق 2″ لكريم عبدالعزيز و”ولاد رزق 2″ لأحمد عز و”خيال مآتة” لأحمد حلمي”.

وكان آخر أعماله الدرامية مسلسل “زلزال”، والذي خاض به السابق الرمضاني الماضي وشارك في بطولته حلا شيحة وماجد المصري وهنادي مهنى ولم يحقق أيضاً النجاح الذي يريده.