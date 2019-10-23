محمد رمضان يثير غضب اللبنانيين بعد تسببه بإقالة طيار من عمله.. وهذا ما فعله

أحدث الفنان المصري محمد رمضان موجة غضب واسعة في أوساط عدد كبير من المتابعين وخصوصاً اللبنانيين منهم.

وجاء هذا بعدما نشر على حسابه على “تويتر” فيديو لراقصة أدت رقصة على أنغام أغنية “انساي” في ساحة رياض الصلح في بيروت خلال إحدى التظاهرات التي يشهدها هذا البلد.

وتعليقا كتب “الانتفاضة اللبنانية” مع رمز (إيموجي) لفتاة ترقص. وأطلق هذا في وجهه موجة واسعة من الانتقادات ورأى الكثيرون في هذا سخرية من التحرك وتعميماً لصورة مغلوطة عنه وتسخيفاً له.

وحقق المقطع المصور أكثر من 120 ألف مشاهدة. ويشار إلى أن الفنان تسبب مؤخراً بإقالة أحد الطيارين من عمله مدى الحياة. وجاء هذا على خلفية نشره صورة ظهر فيها وهو يجلس في قمرة القيادة.

ونقلت صحيفة “أخبار اليوم” عن سلطة الطيران المدني المصري أنه تمت إحالة الطيار ومساعده للتحقيق لارتكابهما فعلا ممنوعاً منعاًباتاً ويخالف قواعد سلامة الطيران بحسب قواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري.