محمد رمضان يخلع “ضرس العقل” ويطلب وضعه بالمتحف المصري

كشف الممثل المصري ​محمد رمضان​ ان تخلص من ضرس العقل بعدما “خلعه”، حيث نشر عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له يحمل ضرسه وعلق عليها بالتالي:

“وانا بتأمل ضِرس العقل بتاعي، بعد ما دكتور الأسنان قالي ان ده ضِرس مصري فرعوني نادر وجوده، بفكر ابعته المتحف المصري يتحلل”.

يذكر ان الممثل المصري محمد رمضان سوف يخوض بطولة مسلسل “البرنس” في السباق الرمضانى المقبل والعمل من بطولته الى حانب الممثلة المصرية غادة عادل، والممثل المصري أحمد زاهر والممثلة المصرية روجينا.