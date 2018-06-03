محمد رمضان يرد على منتقديه: “الاسود لا تنشغل برأي الحمير”!

رد الفنان المصري محمد رمضان على الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا عبر نشر صورة له مع شبل ودراجة نارية فاخرة وعلق عليها: “من أفضل صفات الأسود أنها لا تنشغل برأي الحمير فيها”، وأضاف: “أغنية نمبر وان قريبا”.

كان الفنانين أحمد السعدني وأمير طعيمة قد انتقدا محمد رمضان بسبب جملة “لا عزاء للأغبياء” التي اعتبراها إهانة لزملاء محمد رمضان المنافسين في موسم رمضان 2018.

إذ كتب أمير طعيمة عبر حسابه على موقع فايسبوك: ” في إهانة واضحة ومباشرة لكل من شارك في الموسم الرمضاني الحالي، تخيل الموسم ده شارك فيه عادل إمام ويحي الفخراني، وغيرهم ممن سبقوه ومن هم من جيله ومنهم من يفوقوه في الموهبة وفي احترام زملائهم. وكمان مشغل أغنية بتقول أنه رقم واحد وكلام كتير لا يحمل أي احترام للمنافسين”، وطالب الفنانين بعد المشاركة في أي أعمال مستقبلية مع محمد رمضان.

وبالمثل انتقد أحمد السعدني مقولة رمضان وعلق عليها عبر حسابه على تويتر: “في فنان يكتب لزملائه لا عزاء للأغبياء!!!!”.