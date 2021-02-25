شوّق الفنان المصري محمد رمضان متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي لأغنيته الجديدة “فيرساتشي” المقرر طرحها قريبا على طريقة الفيديو كليب، وذلك من خلال صورة نشرها عبر “فيسبوك”

وظهر الفنان المصري وهو عاري الصدر مرتديا نظارات شميسة وإكسسوارات، وواضعا حزمة من النقود على خصره، معلقا على الصورة بالقول: “هل أنتم مستعدون، ترقبوا كليب فيرساتشي”.

ورغم تفاعل محبي رمضان مع الصور واستعدادهم للكليب، إلا أن الإطلالة أثارت استفزاز بعض متابعيه لظهوره بهذه الطريقة، وكان من بين التعليقات، “ليش حاط المصاري كل العالم معها مصاري الله يرضى عليك ضبن”، “صورة وحشة وخصوصاً وبها المال بهذا الشكل، “كنت بحبك بس بهالمنظر اللي أنت فيه رح يجيك يوم مش رح تلاقي أكل تاكله وافتكر”، “شوفوني عندي دولار”، “والله أنت عندك نقص”.

وكان قد ظهر محمد رمضان بفيديو وهو يرقص بمقطع من الأغنية داخل الطائرة، وتلقى الإشادات من جمهوره الذين أعربوا عن لهفتهم وتشوقهم لرؤية الكليب.

https://www.instagram.com/reel/CLl8vU9huJ8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وكان الفنان قد احتفل مؤخرا بتحقيق أغنيته “مصباح علاء الدين” رقما قياسيا بنسبة المشاهدة، وكتب في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: “كليب أغنية “مصباح علاء الدين” تخطى الـ 15 مليون مشاهدة”، وأرفق تعليقه بفيديو مقتبس من الكليب.

https://www.instagram.com/reel/CLcJkC8hsEM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وعلى صعيد التمثيل، يشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل “موسى” المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المُقبل 2021؛ إذ أطلقت شركة “سينرجى” الإعلان الدعائي للمسلسل كترويج له، وظهر “رمضان” مرتديًا الجلابية الصعيدية ومعه جماعة مسلحة تقتحم أحد المنازل، وكشف البرومو عن الفترة الزمنية التي يدور حولها العمل وهي فترة الأربعينيات، وسيظهر ذلك في الديكورات والملابس والتفاصيل الخاصة بالعمل.

والجدير ذكره أن مسلسل “موسى” بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه في إطار من الدراما الصعيدية.