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أعلن الفنان المصري محمد رمضان، عن تأجيل مسلسل “الإمبراطور” الذى يتناول قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكى، لحين التفاوض مع الورثة كاشفا أنه سيشارك في رمضان المقبل 2021 بمسلسل يحمل اسم “موسى”، من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى.

وكتب محمد رمضان منشورًا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، قائلا: “تم تأجيل مسلسل “أحمد زكي” لحين التفاوض مع الورثة.. ومسلسلنا القادم “موسى” تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة إنتاج تامر مرسي”.

يذكر أن محمد رمضان حقق نجاح كبير من خلال مسلسل “البرنس” الذى عرض في شهر رمضان الماضى، وتدور أحداثه حول عائلة “البرنس” و”رضوان البرنس” الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش و”رأفت” أحمد فهيم.