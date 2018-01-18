محمد رمضان يكشف بنفسه عن دوره في فيلم “سري للغاية”.. شاهد ماذا...

محمد رمضان يكشف بنفسه عن دوره في فيلم “سري للغاية”.. شاهد ماذا قال!! فن

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مازالت الأخبار الخاصة بفيلم “سري للغاية” تتكشف يوماً بعد يوم، وهذه المرة أتى دور الفنان محمد رمضان، أحد أبطال العمل الذي يكتبه وحيد حامد ويتولى إخراجه محمد سامي.

حيث قرر رمضان أن يكشف بنفسه عن الدور الذي يجسده ضمن أحداث العمل الذي ينطلق عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير حتى ثورة الثلاثين من يونيو.

واختار رمضان هذا الأمر كي ينهي الجدل الذي صاحب الدور الخاص به، بعدما نشرت أخبار تتحدث عن تقديمه لشخصية خيالية في أحداث العمل.

وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نشر محمد رمضان صورة الشخصية التي يقدمها في الأحداث، مؤكدًا أنه قرر أن يوضح الأمر بسبب الأخبار غير الصحيحة التي نشرت حول شخصيته في الفيلم.

وكشف رمضان أنه سيقدم شخصية جندي الصاعقة المصرية “حسن” الذي قتل في كمين رفح وهو صائم، معرباً عن فخره بتجسيد هذه الشخصية للفدائي الصعيدي المصري.

إلى ذلك، ظهر رمضان في الصورة وهو يرتدي الزي الخاص بالجيش المصري، فيما كانت آثار الدماء على وجهه، ويبدو أن خدمته التي قضاها بالجيش المصري خلال الفترة الماضية، جعلته جديرا بتقديم تلك الشخصية في أحداث الفيلم.