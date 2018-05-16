محمد رمضان ينشر مشهد محذوف من الحلقة الاولى من مسلسل «نسر الصعيد».. فيديو

نشر النجم محمد رمضان، منذ قليل ، مقطع فيديو لمشهد محذوف من الحلقة الأولي لمسلسل نسر الصعيد.

وعلق رمضان، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” على الفيديو قائلا : المشهد المحذوف لصالح القناوي من الحلقة الاولي، مسلسل نسر الصعيد.

ويشارك فى بطولة مسلسل نسر الصعيد إلى جانب محمد رمضان، كل من وفاء عامر، وسيد رجب، ودرة، والراقصة دينا، وعائشة بن أحمد، وعايدة رياض، ومحمد عز، باسل الزارو، ومها أبو عوف، وصبرى عبد المنعم، وعماد زيادة، ويوسف عثمان، ومؤمن نور، وهاجر أحمد، ومحمد حاتم، وأسماء جلال، وهاجر عفيفى، والمسلسل من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج ياسر سامى فى أولى تجاربه الإخراجية.