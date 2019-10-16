محمد صلاح وابنته يتحولون الى ماوي وموانا.. والسبب؟

احتفل النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى بعيد ميلاد ابنته مكة على طريقته الخاصة.
فقد تقمصت مكة الشخصية الكارتونية “موانا” فى الفيلم الشهير الذى يحمل نفس الاسم ، فيما تقمص هو شخصية ماوي.
وقد نشر محمد صلاح، عبر حسابه على تويتر، صوره مع مكة وهما يحتفلا بعيد ميلادها، وكتب معلقا باللغة الانجليزية :”أنا ماوي احضرت لك موانا عيد ميلاد سعيد اميرتي”.
I, Maui, bring to you Moana! Happy birthday my princess. #Birthday #AmazingFather pic.twitter.com/LH0dHvK2Ua
— Mohamed Salah (@MoSalah) October 16, 2019
يذكر موانا هي بطلة رواية أحد أفلام ديزني الذي يحمل اسمها وتم إنتاجه في عام 2016.