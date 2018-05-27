محمد صلاح يؤكد مشاركته في كأس العالم: “لأجعلكم جميعا تشعرون بالفخر”

أكد النجم المصري ومهاجم فريق ليفربول محمد صلاح عبر حسابه على تويتر مشاركته في كأس العالم المقبلة في روسيا؛ بعد الفحص الذي أُجري على كتفه المصاب عصر اليوم.

وقال عبر حسابه على تويتر “كانت ليلة عصيبة.. ولكنني مقاتل ، على الرغم من كل شيء ، واثقٌ من أنني سأكون في روسيا لأجعلكم جميعاً تشعرون بالفخر. حبكم ودعمكم لي سيمنحني ما أحتاجه من قوة”

It was a very tough night, but I’m a fighter. Despite the odds, I’m confident that I’ll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e — Mohamed Salah (@MoSalah) May 27, 2018

وذكرت تقارير تقارير إعلامية مصرية وإنجليزية أن صلاح يعاني من التواء في الكتف وسيغيب لثلاثة أسابيع، مما قد يؤدي إلى غيابه عن مباريات كأس العالم مع المنتخب المصري، التي تبدأ مشوارها في النهائيات ضد أوروجواي يوم 16 يونيو / حزيران قبل أن تواجه روسيا والسعودية في مباراتيها التاليتين.

وسقط صلاح على كتفه تحت ضغط من سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، مما اضطره إلى مغادرة الملعب وهو يبكي بعد 31 دقيقة.