محمد صلاح يؤكد مشاركته في كأس العالم: “لأجعلكم جميعا تشعرون بالفخر”

أكد النجم المصري ومهاجم فريق ليفربول محمد صلاح عبر حسابه على تويتر مشاركته في كأس العالم المقبلة في روسيا؛ بعد الفحص الذي أُجري على كتفه المصاب عصر اليوم.

وقال عبر حسابه على تويتر “كانت ليلة عصيبة.. ولكنني مقاتل ، على الرغم من كل شيء ، واثقٌ من أنني سأكون في روسيا لأجعلكم جميعاً تشعرون بالفخر. حبكم ودعمكم لي سيمنحني ما أحتاجه من قوة”

It was a very tough night, but I’m a fighter. Despite the odds, I’m confident that I’ll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e

— Mohamed Salah (@MoSalah) May 27, 2018