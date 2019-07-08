محمد فؤاد يواجه أزمة كبيرة لإنقاذ شقيقه بعد الحكم عليه بالسجن!

يواجه النجم محمد فؤاد أزمة كبيرة بعد أن قضت محكمة جنح مدينة نصر بحبس شقيقه وجدي فؤاد ثلاث سنوات وإلزامه بتعويض مدني لإحدى الشركات المتخصصة في قنوات الإتصالات والإنترنت .

يأتي هذا الحكم بعد حصول وجدي فؤاد على دفعات مالية كثيرة من قبل احدى شركات المتخصصة في خدمات الإتصالات والإنترنت مقابل الحصول على حقوق الألبوم الرقمية، وقد حاولت الشركة من خلال جلسات ودية معه الحصول على أموالهم أو الألبوم الذي كان من المفترض أن يسلمه لهم ولكن جميع هذه الجلسات إنتهت بالفشل ودفعت الشركة للجوء للقضاء.

ويبحث شقيق محمد فؤاد معه عن مخرج قانوني لهذه الأزمة ومن المقرر أن يستأنف على الحكم الصادر ضده خلال الأيام القادمة.