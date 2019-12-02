محمد فؤاد يوجه رسالة إلى الجمهور ويكشف عن تطورات حالته الصحية

خرج الفنان المصري ” محمد فؤاد ” بالتصريح الأول له بعد خروجه من المستشفى على إثر الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا .

حيث وجه محمد فؤاد رسالة إلى جمهوره ومحبيه أعرب من خلالها عن شكره وتقديره لكل من اهتم بأمره وحاول الاطمئنان عليه وإنه خلال الوعكة الصحية التي مر بها رأى معنى الحب الحقيقي من قبل جمهوره .

فقال محمد فؤاد : ” خالص شكري وحبي وتقديري لجمهوري العزيز على قلبي .. وبفضل الله وبفضل دعواتهم تحسنت أحوالي الصحية بشكل كبير وأقضي فترة النقاهة حاليا في منزلي ووسط أسرتي ” .

يذكر أن الفنان محمد فؤاد كان قد تعرض خلال الأيام الماضية لأزمة صحية وارتفاع في ضغط الدم دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة ونقل إلى العناية المركزة .. وبعد تحسن ملحوظ في حالته الصحية قرر الأطباء المشرفون عليه نقله إلى غرفة عادية في المستشفى ثم خرج يوم السبت الماضي من المستشفى غير أنه لازال يخضع للعلاج تحت الملاحظة لحين التماثل للشفاء بشكل تام .