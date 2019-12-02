محمد منير يعلن لجماهيره عن تفاصيل مرضه أثناء حفلته بعد ظهوره للمرة الثانية على كرسي

كشف الفنان المصري محمد منير عن طبيعة المرض الذي يعانيه بعدما لاحظ الجمهور إحياء حفله الغنائي الأخير مستعينًا بكرسي، وذلك للمرة الثانية في شهر نوفمبر.

وقال محمد منير، خلال حفله الذي أحياه أمس في نادي هليوبوليس في مدينة الشروق بمصر، إنه يُعاني قصورًا في مفصل الحوض وهو ما يتسبب له في آلام بظهره والمنطقة الخاصة بالحوض بشكل كامل فيضطر للجلوس على ”كرسي“ للاستراحة قليلًا ثم الوقوف مجددًا لممارسة نشاطاته.

وأضاف محمد منير في مقطع فيديو تداوله العديد من رواد موقع ”إنستغرام“، بعدما قامت الجماهير الحاضرة للحفل بنشره عبر حساباتهم، أنه مهما كان يعاني من آلام فلن يستطع الغياب عن جمهوره، مبينًا: ”أنا حصلي شيء بسيط بيحصل لأي لاعب كورة، وعمر المرض ده ما هيوقفني عن الغناء وسعيد أن أكون معكم في أيّ حال أكون عليها“.

وداعب الكينج محمد منير الجمهور بعدما كان يجلس بين أغنية وأخرى على ”الكرسي“ بالقول: ”أنا ممكن آخد سنة إجازة بس انتوا هتستحملوا ده سيبوني اتدلع عليكم شوية، اصبروا عليا شهر وأخف، شهر واحد بس وهبقى أحسن من لعيبة الكورة بتوع اليومين دول“.

ولم يستطع ”الكينج“، التخلف عن جمهوره وأعضاء النادي لإحياء الحفل الذي كان تعاقد عليه قبل فترة، حيث حرص على الحضور رغم الآلام التي لم يُشف منها حتى الآن.

وكان من اللافت خلال الحفل أن محمد منير اضطر للاستعانة بـ“كرسي“ للجلوس عليه في لحظات التعب عند الشعور بالألم، إذ يعاني إصابة في منطقة الظهر قبل نحو شهر، وفور صعود ”الكينج“ للمسرح لاقى ترحيبًا وإشادة كبيرين من الحضور الذين أثنوا على حضوره رغم الأقاويل بأن الحفل كان مهددًا بالإلغاء. . .

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