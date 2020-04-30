نفى الفنان المصري محمد هنيدي ان يكون قد سخر من مواطنه الفنان محمد امام بعد مشاركته في مسلسل “الاختيار” مؤكدا ان التغريدة التي انتشرت باسمه مزيفة.

وكتب هنيدي عبر حسابه على تويتر: “التويتة دي مضروبة وأكيد ماقلتش الكلام ده .. ومدام أنا ماقلتش الكلام ده يبقى إمام برده ماقلهوش، إلا لو كان في عالم موازي بقى التويتات دي بتيجي منه”.

وعاد هنيدي ووجة رسالة ساخرة الى محمد امام قال فيها: “وبعدين ايه يا قصير يا مكار دي .. حتى لو التويتة مضروبة .. هو احنا في حضانه يا امام؟ شوية وهتقولي يا سنووايت”.

@Mohamed_Emam وبعدين ايه يا قصير يا مكار دي .. حتى لو التويتة مضروبة .. هو احنا في حضانه يا امام؟ شوية وهتقولي يا سنووايت — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) April 29, 2020

وكان محمد إمام قد حل ضيفًا للشرف في خامس حلقات مسلسل “الاختيار”، وسط إشادة من بطل العمل أمير كرارة، وزملاء آخرين لإمام، لكنّه سرعان ما تعرض للإحراج بسبب صورة نشرها من الكواليس، استدعت توضيحاً من المخرج بيتر ميمي.

و أدى محمد إمام، دور “النقيب فتحي”، الذي قُتل في مواجهة في سيناء، بعد هجوم إرهابي على كمين يتحصن به مع رجاله، فطلب من “الرائد أحمد منسي”، عبر اللاسلكي ضرب الكمين حتى لو أدى ذلك لموته، بحسب ما جاء في سياق أحداث الحلقة 5 من مسلسل “الاختيار”.

انا لو مت قول لأمي ابنك مات راجل

{ رحم الله شهداء الوطن } #الأختيار pic.twitter.com/iAl4UBSLGN — Mohamed Emam (@Mohamed_Emam) April 28, 2020

وقد أثار محمد امام حالة من الجدل بعد نشره صورة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، من كواليس تصوير المشهد، يظهر فيها وهو يطلق النار من بندقية “مؤمنة” ما أثار سخرية بعض المتابعين، قبل أن يوضح المخرج بيتر ميمي الموضوع، قائلاً: “الصورة دي فوتوغرافيا من البروڤات، و غير موجودة بالمشهد حلقة ٥، رجاء تحرى الدقة قبل النشر”.