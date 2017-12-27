محمد هنيدي لجمهوره: ماتستهينوش بقوة السوشيال ميديا فن

مواضيع مختارة

بلفتة انسانية، دعم الممثل المصري ​محمد هنيدي​ أم تطلب المساعدة في علاج طفليها والمصابين بفيروس في الدم، من خلال نشره عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، ودعمها لعلاج نجليها .

وقال هنيدي :”ماتستهينوش بقوة السوشيال ميديا، ريتويت واحد ممكن يكون سبب في انقاذ روح، ناس كتير ممكن تسخف أو تقلل من أهميتها، بس السوشيال ممكن تغير عالمنا لو استخدمناها بشكل ايجابي، ساعدوهم.”

يذكر أن آخر فيلم عرض لهنيدي كان “عنتر ابن ابن شداد”، الذي شارك فيه كل من درة، باسم سمرة، هالة فاخر وغيرهم من الممثلين.