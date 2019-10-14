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محمد هنيدي منزعج من صورته مع جايسون موموا في موسم الرياض… والسبب؟

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محمد هنيدي وجايسون موموا

محمد هنيدي وجايسون موموا

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع بين الفنان المصري محمد هنيدي والممثل الامريكي جايسون موموا التقطت عن طريق الصدفة أثناء تواجدهما ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويبدو ان هنيدي انزعج من الصورة التي اظهرت فرق الطول بينهما فعلق بطريقة ساخرة عبر حسابه بموقع تويتر، كاتبا: “يعني المصور ساب الحفل كله وجاي يصورني معاه”.

وقد تفاعل الكثيرين مع تعليق محمد هنيدي ونشر البعض ايفيهات ساخرة وفيما يلي بعضها:

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