محمد هنيدي منزعج من صورته مع جايسون موموا في موسم الرياض… والسبب؟

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع بين الفنان المصري محمد هنيدي والممثل الامريكي جايسون موموا التقطت عن طريق الصدفة أثناء تواجدهما ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويبدو ان هنيدي انزعج من الصورة التي اظهرت فرق الطول بينهما فعلق بطريقة ساخرة عبر حسابه بموقع تويتر، كاتبا: “يعني المصور ساب الحفل كله وجاي يصورني معاه”.

يعني المصور ساب الحفل كله وجاي يصورني معاه pic.twitter.com/ty8mbRm9WQ — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) October 14, 2019

وقد تفاعل الكثيرين مع تعليق محمد هنيدي ونشر البعض ايفيهات ساخرة وفيما يلي بعضها:

طب لعلمك بقي انا فندام السينما المصريه بس سبت عضلاتي فالبيت مراعاه لمشاعر الزملا ف المهرجان pic.twitter.com/miZ71yROem — محمد ابن عوف (@ABOOUF22) October 14, 2019