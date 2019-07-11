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محمد هنيدي ومجدي هواري يؤدون العمرة بعد نجاح “”3 أيام في الساحل””

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محمد هنيدي ومجدي الهواري

محمد هنيدي ومجدي الهواري

نشر المخرج والمنتج المصري مجدي الهواري صورة جمعته بمواطنه الفنان محمد هنيدي بالحرم المكي أثناء ادائهما مناسك العمرة.

وعلق مجدي الهواري على الصورة قائلا”الحمد لله علي نعمة الشكر لله “.

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الحمد لله علي نعمة الشكر لله 🙏🙏

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وكان محمد هنيدي قد وجه رسالة شكر إلى شعب المملكة العربية السعودية وحكومتها، على حفاوة استقباله هناك أثناء عرضه لمسرحية “3 أيام في الساحل”.

ونشر محمد هنيدي فيديو أثناء تواجده بالمطار، عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات العالمي تويتر، وعلق عليه قائلا: “مساء الخير… شكرا لكل أهلي في السعودية على أجمل أيام قضيناها الفترة اللي فاتت في ضيافتكم موسم جدة”.

“3 أيام في الساحل” بطولة: محمد هنيدي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مها أبو عوف، سامية الطرابلسي، محمد محمود، إخراج مجدي الهواري.

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