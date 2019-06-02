محمد هنيدي يطمئن الجمهور على حسن حسني: “زي الفل وبيشرب شيشة كمان”

طمأن الفنان محمد هنيدي الجمهور على صحة الفنان حسن حسني وذلك بعد شائعة وفاته التي انتشرت خلال الساعات الماضية.

ونشر محمد هنيدي، عبر حسابه على تويتر صورة جمعته بالفنان حسن حسني بمنزله، وهو ممسك بـ“الشيشة“.

وعلّق هنيدي على الصورة قائلًا: “عم حسن زي الفل وبيشرب شيشة كمان.. الصورة متصورة حالًا”.

عم حسن زي الفل وبيشرب شيشة كمان .. لايف وحالا 😂😂 pic.twitter.com/EJFLShnaZe — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) June 2, 2019

وكان الفنان حسن حسني قد تعرض لوعكة صحية منذ أيام، وخضع للعلاج في منزله حتى استقرت حالته الصحية قبل أن تنتشر شائعة وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي التي نفاها بنفسه، قائلًا: “أنا باسمع الشائعات زيى زيكم وموجود في بيتي ومش بالمستشفى”.