محمد هنيدي يعلن عن تفاصيل فيلمه الجديد

أعلن الفنان المصري محمد هنيدي عن فيلمه الجديد الذي يجسد فيه دور ” عقلة الإصبع ” .. وكتب هنيدي على حسابه الشخصي على فيس بوك : ” طبعا كان حلمي من زمان أجسد عقلة الإصبع عشان أنقل إحساس الناس القصيرة ليكوا .. وأحب أطمن المنتج من موقعي هذا إنك مش هتتكلف فلوس كتير في الجرافيك مش محتاج تنقص أكتر من 5 سم ” .

ووصف هنيدي الفيلم بإنه سيكون أضخم إنتاج في تاريخ مصر .

وحاليا يعكف فريق عمل الفيلم على إعداده وسيشرف على أعمال الجرافيكس شركات عالمية بإنتاج مصري ستحدث نقلة في أفلام الجرافيكس والتقنيات الحديثة في الشرق الأوسط كماء جاء في الإعلان عن الفيلم .

ويحمل الفيلم إسم ” كينج سايز ” من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري وإنتاج وليد صبري .. ومن المقرر طرحه في عيد الأضحى المقبل .