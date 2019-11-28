محمد هنيدي ينشر صورة من طفولته ممسكا بعلبة سجائر .. ويسخر من نفسه : ” تدمر الصحة وتسبب قصر القامة “

نشر الفنان ” محمد هنيدي ” عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” صورة له منذ طفولته والتي ظهر بها وهو ممسكا في يده اليمني بعلبة سجائر .

وعلق هنيدي على الصورة ساخرا من نفسه : ” لو كانوا كتبوا وقتها ع السجاير اللي في إيدي إنها تدمر الصحة وتسبب قصر القامة .. كان زمان محدش قربلها دلوقتي ” .

ثم أعاد نشرها مرة أخرى وكتب في تغريدته معلقا عليها : ” بس للأسف واضح إنهم كتبوا احذر تسبب فرط من الوسامة الشديدة عشان كدة الكوكب كله بيشربها دلوقتي ” .

ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا بين المتابعين وانتشارا على مواقع التواصل الإجتماعي.. وجاءت التعليقات التي تشيد بخفة دم محمد هنيدي كما أشاروا إلى أن ملامحه لم تتغير كثيرا بين الطفولة والوقت الحالي .

لو كانوا كتبوا وقتها ع السجاير اللي في ايدي انها " تدمر الصحة وتسبب قصر القامة" كان زمان ماحدش قربلها دلوقتي pic.twitter.com/K3vzUoIP3L — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) November 28, 2019