نشر المخرج المصري ” عمرو سلامة ” تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” سخر فيها من نجمات مسلسلات رمضان لهذا العام .

وذلك بسبب كثرة عمليات التجميل التي لاحظ قيام عدد من النجمات بها وتغير شكلهم بشكل ملحوظ .

فكتب قائلا : ” طب مش نبطل نهدر حقه المعنوي ونبدأ نكتب إسم دكتور التجميل في التترات ” .

وقال في تغريدة أخرى : ” المنافسة عدوة الفن .. ممكن تخليك أنجح بس عمرك ما هتستمتع برحلة الشغل فقط بالمتعة اللحظية لما تنتصر على الآخرين ” .

وتابع : ” أحلى ما في الفن هو رحلة الانغماس في إبداعه صناعته وتشكيله مش تصفيق الناس ليك .. رحلة الإبداع ممكن تبقى سنين والتصفيق آخره دقايق ” .

طب مش نبطل نهدر حقه المعنوي ونبدأ نكتب إسم دكتور التجميل في التترات. — Amr Salama (@amrmsalama) April 28, 2020