مدحت العدل يثير الجدل: “هل نجوي كرم أيضاً عديمة الذكاء؟”

تعرّض الكاتب والسيتاريست المصريّ، مدحت العدل، لهجوم كبير عبر موقع تويتر، بعد تغريدة أساء من خلالها للفنانة اللبنانية نجوى كرم، واصفًا إياها بـ “عديمة الذكاء”.

وكتب العدل قائلًا: “بمناسبة أغنية ( ملعون أبو العشق) المنحوتة من ( ملعون أبو الناس العزاز) أفهم أن يكون المؤلف لص عديم الذكاء لأنه سرق إيفيه من أغنية نوال الزغبي التي كسرت الدنيا منذ 3 سنوات، ولكن هل نجوي كرم أيضاً عديمة الذكاء؟ الحقيقة مندهش من قلة الضمير والإبداع .. حرامي وغبي؟”.

بمناسبة أغنية ( ملعون أبو العشق) المنحوتة من ( ملعون أبو الناس العزاز) أفهم أن يكون المؤلف لص عديم الذكاء لأنه سرق إيفيه من أغنية نوال الزغبي التي كسرت الدنيا منذ ٣ سنوات ولكن هل نجوي كرم أيضاً عديمة الذكاء؟ الحقيقة مندهش من قلة الضمير والإبداع .. حرامي وغبي؟ — MedhatELAdl (@ELAdlMedhat) July 26, 2019

وأثار العدل حالة من الجدل، وضجّة كبيرة بسبب هذه التغريدة، فيما سخر منه عدد كبير من روّاد تويتر، مؤكّدين أنّه لا يوجد أيّ تشابه يُذكر بين الأغنيتين سوى بكلمة “ملعون”، وهي ليست حكرًا على كاتب أو فنان مُعيّن.

فيما طالب عدد كبير من جمهور نجوى كرم من العدل، تقديم اعتذار للنجمة بسبب تغريدته المسيئة وغير المقبولة.

ورأى عدد كبير أنّ العدل وضع نفسه بموقف محرج، خصوصًا أنّ الأغنيتين لا يوجد أيّ تشابه بينهما، وقال عدد من متابعي العدل في مصر، أنّه روّج وبدون قصد لأغنية نجوى كرم “ملعون أبو العشق” إذْ أنّ هناك عددًا منهم قرر سماعها، من أجل إيجاد السّرقة التي تكلّم عنها العدل في تغريدته.