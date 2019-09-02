مدحت العدل يهاجم طليق شيري عادل

نشر المؤلف المصري ” مدت العدل ” تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” يهاجم فيها الداعية الإسلامية ” معز مسعود ” طليق الفنانة المصرية ” شيري عادل ” .

واتهم مدحت العدل معز مسعود بالغرور والتعالي والذي يتنافي مع الإيمان الحقيقي .

وأكد على أنه شعر بذلك وكان ذلك رأيه فيه منذ المرة الأولى التي التقى فيها مع معز مسعود وكانت أيضا المرة الوحيدة .

وكتب مدحت العدل قائلا : ” مشكلة معز مسعود وأنا لم أقابله إلا مرة واحدة أنه يملك إحساسا بالذات متضخم إلى حد كبير .. جائز من نفخة الناس في زمن ما للدعاة الجدد ” .

وتابع : ” هذا التعالي ببساطة يتنافى مع الإيمان الحقيقي الذي أساسه التواضع .. هذا إنطباعي عنه وقد أكون مخطئا ” .

وكانت شيري عادل قد أعلنت إنفصالها عن معز مسعود منذ أسابيع في زواج استمر لمدة أققل من عام واحد فقط ولم تكشف عن السبب من وراء ذلك .