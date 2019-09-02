الصفحة الرئيسية فن مدحت العدل يهاجم طليق شيري عادل

مدحت العدل يهاجم طليق شيري عادل

بواسطة -
0 72

نشر المؤلف المصري ” مدت العدل ” تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” يهاجم فيها الداعية الإسلامية ” معز مسعود ” طليق الفنانة المصرية ” شيري عادل ” .

واتهم مدحت العدل معز مسعود بالغرور والتعالي والذي يتنافي مع الإيمان الحقيقي .

وأكد على أنه شعر بذلك وكان ذلك رأيه فيه منذ المرة الأولى التي التقى فيها مع معز مسعود وكانت أيضا المرة الوحيدة .

وكتب مدحت العدل قائلا : ” مشكلة معز مسعود وأنا لم أقابله إلا مرة واحدة أنه يملك إحساسا بالذات متضخم إلى حد كبير .. جائز من نفخة الناس في زمن ما للدعاة الجدد ” .

وتابع : ” هذا التعالي ببساطة يتنافى مع الإيمان الحقيقي الذي أساسه التواضع .. هذا إنطباعي عنه وقد أكون مخطئا ” .

وكانت شيري عادل قد أعلنت إنفصالها عن معز مسعود منذ أسابيع في زواج استمر لمدة أققل من عام واحد فقط ولم تكشف عن السبب من وراء ذلك .

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.