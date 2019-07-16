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مدير قناة العربية في الكويت بعد الهجوم عليه بسبب سارة دندراوي: لن أشتم بل سأترفع عن الرد

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adel eidan

عادل العيدان مدير مكتب قناة العربية في الكويت

رد الإعلامي عادل العيدان مدير مكتب قناة العربية في الكويت على الهجوم الذي تعرض له عقب ما قالته المذيعة سارة دندراوي في برنامجها على قناة العربية: “شكرا لكل من اتصل واستفسر بحب ..وشكرا لمواقف تبين معدن الرجال ، ما قالته سارة بينته في برنامجها وما يريدون لكم أن تتوهموا بفهمه لن يهز شعرة برأسي ..شكرا لأدبكم وايضا لسيل الشتائم..وسحب صكوك الوطنية .لن أشتم بل سأترفع عن الرد على من يظن نفسه وصيا على المجتمع”.

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