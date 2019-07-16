مدير قناة العربية في الكويت بعد الهجوم عليه بسبب سارة دندراوي: لن أشتم بل سأترفع عن الرد

رد الإعلامي عادل العيدان مدير مكتب قناة العربية في الكويت على الهجوم الذي تعرض له عقب ما قالته المذيعة سارة دندراوي في برنامجها على قناة العربية: “شكرا لكل من اتصل واستفسر بحب ..وشكرا لمواقف تبين معدن الرجال ، ما قالته سارة بينته في برنامجها وما يريدون لكم أن تتوهموا بفهمه لن يهز شعرة برأسي ..شكرا لأدبكم وايضا لسيل الشتائم..وسحب صكوك الوطنية .لن أشتم بل سأترفع عن الرد على من يظن نفسه وصيا على المجتمع”.

شكرا لكل من اتصل واستفسر بحب ..

وشكرا لمواقف تبين معدن الرجال ، ما قالته سارة بينته في برنامجها وما يريدون لكم أن تتوهموا بفهمه لن يهز شعرة برأسي ..

شكرا لأدبكم وايضا لسيل الشتائم..

وسحب صكوك الوطنية .

لن أشتم بل سأترفع عن الرد على من يظن نفسه وصيا على المجتمع. — عادل عيدان (@adeleidan) July 14, 2019