مذيعة العربية ميسون عزام تخضع لفحص الكورونا: “دعواتكم”

قالت مذيعة قناة العربية ميسون عزام،أمس الأحد، إنها خضعت لفحص فيروس كورونا المستجدّ.
وكتبت ميسون عزام عبر حسابها على تويتر: “خضعت اليوم لفحص كورونا بانتظار النتيجة دعواتكم .. الدعوة تطال كل من خالطت من عائلتي و أصدقائي و زملائي . شكراً العربية على اهتمامكم وشكرا خط دفاعنا الأول د. ماجد شراب المدير الطبي لمجموعه مراكز التداوي الطبية وإختصاصي طب الأسره”
خضعت اليوم لفحص #كورونا بانتظار النتيجة دعواتكم .. الدعوة تطال كل من خالطت من عائلتي و أصدقائي و زملائي . #شكراً_العربية على اهتمامكم و #شكرا_خط_دفاعنا_الأول د. ماجد شراب
المدير الطبي لمجموعه مراكز التداوي الطبية وإختصاصي طب الأسره 🙏 #الزم_بيتك #COVID19 #CoronaUpdate pic.twitter.com/UvuaVmsNei
— ميسون عزام (@MayssounAzzam) March 29, 2020
ووصلت حالات الإصابة بالوباء في الإمارات ، مقر قناة العربية السعودية ، إلى 333 حالة بينها حالتي وفاة ، إلى غاية مساء اليوم الأحد.