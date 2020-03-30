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مذيعة العربية ميسون عزام تخضع لفحص الكورونا: “دعواتكم”

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ميسون عزام تخضع لفحص الكورونا

ميسون عزام تخضع لفحص الكورونا

قالت مذيعة قناة العربية ميسون عزام،أمس الأحد، إنها خضعت لفحص فيروس كورونا المستجدّ.

وكتبت ميسون عزام عبر حسابها على تويتر: “خضعت اليوم لفحص كورونا بانتظار النتيجة دعواتكم .. الدعوة تطال كل من خالطت من عائلتي و أصدقائي و زملائي . شكراً العربية على اهتمامكم وشكرا خط دفاعنا الأول د. ماجد شراب المدير الطبي لمجموعه مراكز التداوي الطبية وإختصاصي طب الأسره”

 

ووصلت حالات الإصابة بالوباء في الإمارات ، مقر قناة العربية السعودية ، إلى 333 حالة بينها حالتي وفاة ، إلى غاية مساء اليوم الأحد.

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