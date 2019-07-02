مذيعة تركية: ليس هناك رجل تركي وسيم وتصف بوراك اوزجيفيت بالاحول !

صدمت المذيعة التركية ​سيدا أكقول​ الاتراك بتصريحها انه ليس هناك رجل واحد وسيم في بلدها تركيا وان الرجال الذين يتجولون على الطرقات ويتفاخرون بعضلاتهم ولكن أقدامهم تكون رفيعة (ضعيفة) وقالت انها قصدت بكلامها هذا أقول بطل مسلسل “الطائر المبكر” ​جان يامان​، اما ​بوراك اوزجيفيت​ انتقدت لون بشرنه وقالت له : لا يجوز هذا القدر من التلون والتعرض لأشعة الشمس يا أخ اما سبب عدم اعجابها به اضافت ان : عيناه متقاربتين كأنه أحول اما زوجته فهرية فهي جميلة وهو لا يمتلك النجومية.