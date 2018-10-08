مذيعة تعرض المال على مها محمد مقابل التنازل عن زوجها… شاهد ردة فعلها!

حالة من الغضب انتابت الفنانة مها محمد بسبب طلب غريب من الإعلامية حصة البناي، التي عرضت عليها مبلغ 50 ألف دينار مقابل التنازل عن زوجها.

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وجاء طلب “البناي” عندما حلت “مها” ضيفة على برنامجها المذاع على إحدى المحطات الخليجية، وقالت: “هادا صندوق في 50 ألف دينار كويتي هيكونوا حقك بس مقابل أنك تتنازلين عن زوجك

وأبدت الفنانة الكويتية اندهاشها من جرأة الإعلامية بطرحها لهذا السؤال، وقالت: “عنجد إنتي بتسألين هذا السؤال في حدا يسأل ضيفة إذا تعطيها 50 ألف دينار مقابل التنازل عن زوجها، مو بـ50 ألف ولا قولتي بمليون دينار.. حبيبتي أنا زوجي بكفة والحياة كلها بكفة”.

وأضافت: “مو مليون ولا 50 ألف.. وايش المبلغ اللي يخليني أتنازل عن زوجي، لو سمحتي أنا ما أسمح لك تسأليني هذا السؤال”.