مذيعة خليجية تستخدم طرقاً صادمة لتغيير لون بشرتها إلى أسود.. خمنوا من هي!

فاجأت المذيعة الكويتية حصة اللوغاني متابعيها بظهورها في مقطع فيديو كشفت من خلاله رغبتها في تغيير لون بشرتها.

وقالت إنها تتعرض كثيراً لأشعة الشمس من دون أن تحصل على النتيجة التي تريد. ولفتت إلى أن لون بشرتها داكن لكنه برونزي مع الإشارة إلى أنها تفضل أن يكون اللون أسود.

وقالت: “ودي أشوف شكلي وأنا سويدة”، مضيفة أنها تجلس في أماكن مشمسة لمدة 4 إلى 5 ساعات وأنها استخدمت كل أنواع صبغات الوجه من بلدان مختلفة.

وذكرت أنها لم تتمكن من تغيير لون وجهها وأن لون الصبغة أو التان يزول بعد مرور يومين فقط.

واحدث الفيديو الذي تناقله عدد كبير من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” ضجة كبيرة في أوساط المتابعين. وأعرب الكثيرون عن استغرابهم سعي المذيعة إلى جعل لون بشرتها يبدو أسود فيما تريد الكثيرات تبييض لون وجوههن. ورأى آخرون أنها تريد من خلال ذلك لفت الأنظار فقط.