مذيع لبناني عن الامير محمد بن سلمان: “رئيس لجنة والله لنكيّف”… فيديو

علق الممثل اللبناني ​وسام سعد​ صاحب شخصية “أبو طلال”، بطريقته الساخرة، على خبر الادعاء القضائي على الفنان هشام حداد بـ “تهمة تطرقه في احدى حلقاته لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان”.

وقال “ابو طلال”، خلال حلقة من برنامجه “الاجدد تي في” المذاع على قناة “الجديد”، ان الامير محمد بن سلمان “خط احمر” و “كلمته ما بتصير اثنين في لبنان”، حسب تعبيره.

ثم تابع معددا مع وصفها بانجازاته قائلا: “ولي عهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون السياسية والامنية، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية، رئيس الديوان الملكي، رئيس لجنة والله لنكيّف”.

وعن لجنة “والله لنكيّف” قال ابو طلال انها لاعادة التأهيل وكلن من يدخلها لا يخرج منها.