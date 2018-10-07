مذيع مصري يفاجئ مشاهديه ويخطب زميلته على الهواء… شاهد ردة فعلها!

فاجأ إعلامي مصري مشاهديه خلال تقديمه برنامجًا تليفزيونيًا، كما فاجأ زميلته عندما طلب يدها للزواج على الهواء مباشرة.

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وقدد أعلن الإعلامي بدر بيكهام الذي يقدم برنامج “أيقونة السعادة”، على إحدى الفضائيات المصرية، أنه يحب زميلته سارة سعيد خلال تقديمهما البرنامج حيث قال: “بحبك يا سارة وبخطبك قدام الناس كلها على الهواء”.

وقدم “بيكهام” خاتم الزواج لزميلته سارة التي تفاعلت مع هذا المشهد بابتسامة خجولة، ثم وضع في إصبعها خاتم الخطوبة.

وتابع المذيع حديثه للمشاهدين: “أي شيء يأتي ببالك ولو كانت حاجة صغيرة قد تشعرك بالسعادة.. كما فعلت أنا مع سارة وطلبتها للزواج على الهواء”.

وأعربت ضيفة البرنامج عن سعادتها بهذه الحالة الرومانسية حيث قالت: “مسرورة بهذا الحدث الجميل”، ثم غنت لهما أغنية “على عش الحب” للفنانة الراحلة شادية.