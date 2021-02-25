تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا من عيد ميلاد الفاشينيستا السعودية ليان عبد الله شقيقة مودل روز، وظهرت الأولى وهي تحصل على هدية عيد ميلادها عبارة عن سيارة من نوع مرسيدس موديل 2021، وتلقي على صديقاتها باقة زهور، كما تألقت بفستان مميز وتسريحة شعر مموجة ومكياج ناعم.

وقالت ليان عبر حسابها في إنستغرام :“أمس يوم ميلادي مرة انبسطت، وحبيت أسوي كل شيء بنفسي، الكيكة الصغيرة، والطاولات فصّلتها وصممتها عند نجار، والتنسيقات كاملة سويتها بنفسي“.

وأضافت:“كل شيء طلع مثل ما كنت أبيه الحمدالله.. والأجمل المرسيدس الثانية إللي وصلتني، كان يومًا جميلًا حبيت أشارككم فيه، اكتبولي رأيكم بالتنسيقات“.

وأكدت من خلال ردها على التعليقات أنها لا تفكر بالزواج في الوقت الحالي؛ لأن لديها أهدافًا تريد تحقيقها أولًا.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع صور عيد ميلاد شقيقة مودل روز، وجاء في التعليقات:”انت تجننين ومره حلوة ما يحتاج تسوين أي شيلانك كيكة فستانك يجنن تكفين قولي جبتيه تفصيل أو جاهز”. لترد ليان أنها أحضرته من أحد المتاجر ولا يتوفر منه إلا قطعتان فقط.

وقالت إحدى المتابعات:” ما شاء الله وش كل ذا الجمال والكياته حبيت تنسيقاتك وذوقك كله راقي وحلو وكل عام وانت أجمل”.

وكتبت متابعة أخرى:” السيارة تهبل مرة جميلة وكل شي جميل أحس انك بتتزوجين قريب”.

وكانت قد حدثت خلافات كبيرة بين ليان عبد الله وشقيقتها موديل روز؛ إذ كشفت روز عن سبب خلافاتها مع شقيقتها، التي اكتسبت شهرة بعد نشر الأخيرة خصوصيات ومعلوماتها الشخصية.

وقالت روز: “لما طلعت ليان حطت اسم العائلة وحطت صور أخواني وحطت كل شيء.. وأنا ما كنت حابة أن الناس تعرف عني كل شيء عن أهلي وحياتي؛ لأن طبعا المتابعين عندي أكتر من ليان بكتير ولو كنت اتكلمت عنها كلهم كانوا هيروحوا يتابعوها عشان يعرفوا ايش السالفة.. عشان كده فضلت ساكتة وما اتكلمت”.

وأضافت:“أنا روحت قولتها أنا ما عندي مشكلة أنه أتكلم عنك.. لكن أنتي للأسف اتكلمت عن أشياء ما كنت أبغاها تطلع.. وهي لما طلعت على السوشال ميديا أنا ما كنت أدري.. وهي أول ما دخلت السوشال ميديا كانت داخلة في تهور ودخلت بالعميق.. لكن هي حاليا اتعلمت.. وإحنا الآن مو متهاوشين.. وأنا كنت حريصة أنه ما أتكلم عن أهلي على السوشال ميديا عشان مو أحد يجي يلومني في يوم من الأيام”.