مريم أوزرلي تثير الجدل مجدداً بعد صورها غير اللائقة في الحمام

مريم أوزرلي تثير الجدل مجدداً بعد صورها غير اللائقة في الحمام فن

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بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حول علاقتها بالمذيع المصري باسل الزارو، وانتهاء الأمر بإلغاء متابعتها له وحذف صورهما على “انستغرام”، تلاحق النجمة التركية مريم أوزرلي شائعة حول قصة حب جديدة.

لكن الفنانة التركية الشهيرة في الوطن العربي بشخصية “سلطانة هيام” نفت في تصريح خاص لصحيفة “حرييت” التركية ما تردد من أخبار حول وجود قصة حب جديدة تجمعها بالمخرج لؤي نوهت.

وعلقت على هذه الشائعة قائلة: “ليس حبيبي، ولكنه صديق طفولتي، لذا اعتبره أخي، لا تفهموا علاقتنا بشكل خاطئ”.

وأضافت: “أرغب في الزواج، فهي خطوة مهمة للغاية، ولكني للأسف لم أجد الشخص المناسب حتى الآن”.

وكانت شركة “أيكون تالنت” اوقفت ادارة أعمال موكلتها النجمة، بسبب نشر الأخيرة صورة لها في مغطس الاستحمام، اعتبرتها الشركة “غير لائقة”.