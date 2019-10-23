مريم أوزرلي تفقد ملامح وجهها.. 4 عمليات لشفتيها و3 لفكها!

تحظى النجمة التركية مريم أوزرلي بشعبية وجماهيرية واسعة في تركيا والوطن العربي، ولفتت الفنانة الأنظار إليها بسبب جمالها الذي يمزج ما بين التركي والأوروبي؛ إذ ورثته من أبيها التركي ووالدتها الألمانية. شهدت ملامح الفنانة التركية تغييرات كبيرة عبر الزمن ما بين بداياتها وحتى اليوم، ولعل أكبر التغييرات بدت على وجهها بشكل واضح مؤخرًا بسبب خضوعها المستمر لعمليات حقن البوتكس والفلير. وفي هذا السياق؛ نشر أحد الحسابات المعنية بأخبار مشاهير تركيا صورة مركبة تكشف التحولات التي طرأت على أوزرلي على مر السنين ابتداءً من عام 2001 حتى هذا العام، إذ بدت أوزرلي في الأعوام السابقة بملامح أكثر براءة وبساطة، فيما بدت التغييرات ظاهرة بشكل كبير على ملامحها.

وكشفت الصفحة أن أوزرلي قامت بإجراء 4 عمليات في شفتيها، و3 في فكها، وعمليتين لملء خدها وحقن فيتامين لوجهها خلال السنوات القليلة الماضية. يُشار إلى أن الفنانة التركية مريم أوزرلي بانتظار نتائج تجارب الأداء التي أجرتها مؤخرًا من أجل المشاركة في المسلسل الألماني الشهير Dark بموسمه الثاني. كما غابت الفنانة التركية الشهيرة بشخصية السلطانة “هويام” في مسلسل حريم السلطان عن التلفزيون منذ فترة، ولم تكشف عن أسباب هذا الغياب الطويل.