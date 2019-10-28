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مريم حسين تتعرض للانتقادات بسبب تصويرها لنفسها وهي ” تصلي “

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نشرت الفنانة ” مريم حسين ” مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق ” سناب شات ” وهي تصور نفسها أثناء الصلاة .

حيث تظهر في مقطع الفيديو وهي مرتدية عباءة طويلة للصلاة وتقف على قطعة قماش في إشارة منها إلى إنها تصلي وبالخلفية تسمع آية الكرسي .

الأمر الذي أثار الانتقادات ضدها على موقع التغريدات ” تويتر ” من جانب المغردين الذين سخروا من مقطع الفيديو وطريقتها .. واعتبروا أنها تقوم بذلك ليقال عنها أنها تصلي بينما الصلاة تكون لله .

وجاءت العديد من التغريدات الساخرة منها حيث علق البعض على إنها كيف كانت تصور نفسها أثناء الصلاة وذلك يؤدي لقطعها .

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