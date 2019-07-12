مريم حسين تهاجم نيكي ميناج: ” الشعب السعودي راح يطلقك من زوجك ويخرب بيت اللي جابك”

هاجمت الفنانة العراقية مريم حسين مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج بعد اعلان الأخيرة الغاء حفلها الذي كان مقررًا السعودية بزعم دفاعها عن حقوق المرأة والمثليين جنسيًا.

ونشرت مريم حسين تغريدة مصحوبة بصورة لنيكي ميناج وعلقت عليها قائلة: “ككوني عربية وبنت المملكة برد على هذه الحقيرة أول شىء لا تلعبين مع الشعب لأن راح يهكر حسابك ويوقف رزقك ويطلقك من زوجك ويخرب بيت اللى جابك”.

وأضافت: “والكومنتات اللى جات لك منهم يقولون لك تعالي والله انك تشرفينا هذه مو حقيقيين حسابات وهمية فلا تفرحين زيادة”.

وتابعت مريم حسين في هجومها على نيكي ميناج: “الشعب لو حبك طلعلك لو كرهك نزلك والحين شوفي من راح يسمع اغانيكي ويشتريها غبية”.

وطالبت مريم حسين من المغردين التعليق في حساب نيكي ميناج ومطالبتها بحذف صورة العلم السعودي من حسابها قائلة: “أتمنى أنكم تكتبون لها كومنتات تشيل صورة العلم من حسابها لان صدق ما يشرفني أشوف كلمة ربنا بحسابها”.

وانهت مريم حسين تعليقها الذي نشرته عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” قائلة بسخرية: “ما عليكم منها يا معشر الإنس أنا جاية مكانها.. أراكم قريبًا”.