مريم حسين: لا استطيع قراءة سورة البقرة لأن الشيطان يمنعني

نشرت الممثلة ​مريم حسين​ مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت من خلاله بملابس الصلاة وهي تمسك المصحف وتقرأ سورة “البقرة”.



وكشفت للمتابعين انها سابقا حين كانت تصل الى منتصف هذه الصفحة من المصحف، تشعر بنعاس شديد وتنام، الا انها الآن تحدت نفسها وتغلبت على الشيطان الذي كان يمنعها من قراءة القرآن في شهر رمضان.

الجدير ذكره ان محكمة الجنح الكويتية كانت قد اتّهمت مؤخرا الممثلة مريم حسين بالإساءة إلى الفنان ​حسين المنصور​ في فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العام 2016، فحكمت عليها غيابياً بالسجن ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، الا انها عادت واعتذرت لحل هذا الاشكال بطريقة وديّة.