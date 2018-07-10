مستشار مهرجان موازين يصدر بيانا عن اتهام أصالة لهم بالرشوة

أصدر محمود لمسفر المستشار الفنى لمهرجان موازين الدولى “إيقاعات العالم”، والمكلف بالبرمجة العربية للمهرجان، بيانا حول واقعة الفنانة أصالة التى أوضحت فيها عبر حسابها “انستجرام” أنها تعرضت لعملية ابتزاز للمشاركة في دورة المهرجان الـ17، وأن هناك من طالبها بدفع رشوة مقابل المشاركة فيه، وجاء فى نص البيان التالى:

“تابعت ما أثارته الفنانة أصالة نصري على حسابها الخاص “انستجرام” حول أنها تعرضت لعملية ابتزاز حول مشاركتها هذه السنة في الدورة 17 لعام 2018

وهنا أودّ أن أوضح:

1. لم تتم برمجة الفنانة أصالة في مهرجان موازين إيقاعات العالم منذ سنة 2015 بما في ذلك دورة 2018، ولم يكن هناك أي اتصال على الإطلاق معها بشأن مشاركتها خلال دورة هذه السنة.

2. سبق أن شاركت الفنانة أصالة 3 مرات في المهرجان، وقد تم التعاون بيننا بكل الاحترافية المعهودة.

3. أن الواقعة التي أشارت إليها الفنانة أصالة، لا علم لي بها على الإطلاق إلا من خلال التدوينة التي نشرتها.

المصدر: youm7.com

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