مستشار مهرجان موازين يصدر بيانا عن اتهام أصالة لهم بالرشوة

في بداياتي وكنت بأمسّ الحاجه لأُعرّف نفسي في البلاد العربيّه، وقدّ كان حينها عرف سرّي يُدفع من الفنّان لبعض مدراء والمسؤولين عن المهرجانات الكبيره، لم أرضى أن أغنّي بهذه الطريقه، لأنّني وبفضل دعمكم ومحبّتكم وثقتكم الكبيره بي وبشخصي ، ومن بعد فضل الله عليّ وأنتم من بعد، لم أرضى لعزّتي وكرامة موهبتي واحترامي للأمانة ، أن أرّشي كي أصل لكم، إن كان هناك شخص لم يلتزم بأخلاقيّات المهنه، في الحبيبة الغاليه المغرب، فمثله عشرات ومئات وآلاف في كلّ مكان على وجه الأرض ، أنا دائماً أشتاق لأنّ ألتقيكم ، وأحبّ أنّ أغنّي لكم ، مكانكم ياأهل المغرب الحبيب الأقرب لقلبي في أعمق الوجدان، ولاتكترثوا لشخص لايمثّل إِلَّا نفسه، وإنّ لمّ نلتقي اليوم فغداً قريب، وأنا لن يفعل البعد فيني إِلَّا شوق أكثر للقاء أجمل . #أصاله#المغرب

A post shared by Assala (@assala_official) on Jul 3, 2018 at 12:12pm PDT