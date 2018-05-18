مسلسل عوض أبًا عن جد يثير الجدل عبر التواصل بسبب عبارة مسيئة.. ومغردون يطالبون إم بي سي بالاعتذار!

واجه المسلسل الكوميدي، “عوض أبًا عن جد” انتقادات حادة بعد عرض أولى حلقاته مساء الخميس، إذ اعتبر كثيرون الحلقة “مسيئة للبدو” بسبب عبارة وردت في المسلسل نصها “جدك أعرابي ثور”، وبدأت الانتقادات فور انتهاء الحلقة الأوى مباشرة.

وتدور أحداث المسلسل الذي يلعب دور البطولة فيه النجم السعودي أسعد الزهراني بجانب نجوم سعوديين وعرب، في نمط جديد من الفانتازيا التاريخية الكوميدية في زمان ومكان متخيلين.

وسارت الحلقة الأولى من المسلسل في ذلك السياق، لكن عبارة “جدك أعرابي ثور” اعتبرها كثير من متابعي المسلسل إساءة صريحة لأبناء القبائل، والمعروفين بتسمية البدو.

وأثارت الحلقة الأولى من المسلسل جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أبدى العديد من المتابعين استيائهم من المسلسل، وطالب بعضهم قناة “إم بي سي” بالاعتذار، ودعا آخرون لإيقاف عرض المسلسل.