مسلسل لبناني أطاح بالـ”هيبة 2″ و”طريق” في الأسبوع الأول من رمضان… ما هو؟

أصدرت شركة IPSOS للإحصاءات النتائج الأولية لإحصاءات شهر رمضان المبارك عن المسلسلات الأكثر مشاهدةً خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، على الشاشات اللبنانية، والتي تتنافس لعرض أكبر عدد من المسلسلات والإنتاجات العربية والمحلية.

وجاء في المرتبة الأولى مسلسل “كل الحب كل الغرام” (18.4)، تلاه “الحب الحقيقي” (15.9) ومن ثمّ “جوليا” (10.7)، وبعده “الهيبة- العودة” مع 10.3 نقطة، وبفارق 0.1 نقطة تلاه “تانغو”.

وحل في المراتب التالية مسلسل “طريق” مع 8.8 نقطة، تلاه “وردة شامية” مع 6.6. واحتلت مسلسلات “ومشيت”، “موت أميرة” و”خماسيات الحب الجنون” المراتب الثلاثة الأخيرة ضمن الترتيب في الأسبوع الأول.

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مسلسل “كل الحب كل الغرام” بطولة باسم مغنية وكارول الحاج وتدور أحداثه في الفترة ما بين عام 1914 وحتى عام 1943، حيث الفتاة اليتيمة (نسرين) التي نشأت وتربت في منزل (الخواجة وجيه)، والتي تقرر أن تتعاون مع الثوار ضد الاحتلال الفرنسي، واضطرارها إلى الزواج من الطبيب باسم (إيلي شالوحي)، بعد أن تظن موت حبيبها (ربيع) فهل سيجمعه القدر بـ”نسرين” من جديد أم ستكون عودته بعد فوات الأوان؟