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مشادة كلامية بين إعلامية لبنانية وأفيخاي أدرعي بسبب ” فاروق الفيشاوي “

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نشر الناطق بإسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي ” أفيخاي أدرعي ” تغريدة عبر حسابه على موقع ” تويتر ” ينعي وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي .

وكتب أدرعي في التغريدة : ” إنا لله وإنا إليه راجعون نودع اليوم الممثل المصري القدير فاروق الفيشاوي الذي رحل عنا بعد صراع مع المرض .. رحمك الله يا ممثلنا القدير ” .

لتعلق الإعلامية اللبنانية ” ديما صادق ” على هذه التغريدة مهاجمة إياه وكتبت في سخرية عبر حسابها على ” تويتر ” : ” هيدا الكائن شو الحل معو ؟ ” .

وعلق أفيخاي أدرعي على تعليق ديما منتقدا تغريدتها وكتب قائلا لها : ” انت يا ست ديما صادق مش عارفة كيف تعملي شهرة عحسابي .. شو زعجك بالموضوع خصوصا أن الأمر يتعلق بمصر وإسرائيل ” .

وأضاف : ” بدك الشهرة وبدك تعملي بلوك كمان .. عجيب أمرك يا ديما ” .

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