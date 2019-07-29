مشادة كلامية بين إعلامية لبنانية وأفيخاي أدرعي بسبب ” فاروق الفيشاوي “

نشر الناطق بإسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي ” أفيخاي أدرعي ” تغريدة عبر حسابه على موقع ” تويتر ” ينعي وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي .
وكتب أدرعي في التغريدة : ” إنا لله وإنا إليه راجعون نودع اليوم الممثل المصري القدير فاروق الفيشاوي الذي رحل عنا بعد صراع مع المرض .. رحمك الله يا ممثلنا القدير ” .
لتعلق الإعلامية اللبنانية ” ديما صادق ” على هذه التغريدة مهاجمة إياه وكتبت في سخرية عبر حسابها على ” تويتر ” : ” هيدا الكائن شو الحل معو ؟ ” .
وعلق أفيخاي أدرعي على تعليق ديما منتقدا تغريدتها وكتب قائلا لها : ” انت يا ست ديما صادق مش عارفة كيف تعملي شهرة عحسابي .. شو زعجك بالموضوع خصوصا أن الأمر يتعلق بمصر وإسرائيل ” .
وأضاف : ” بدك الشهرة وبدك تعملي بلوك كمان .. عجيب أمرك يا ديما ” .
هيدا الكائن شو الحل معه ؟ pic.twitter.com/3NqLTtecv3
— Dima (@DimaSadek) July 27, 2019
انت يا ست #ديما_صادق @DimaSadek مش عارفة كيف تعملي شهرة على حسابي … شو زعجك بالموضوع خصوصا ان الأمر يتعلق بمصر وإسرائيل … بدك الشهرة وبدك تعملي بلوك كمان. عجيب أمرك يا ديما. pic.twitter.com/OqE6Fo1FXC
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 27, 2019