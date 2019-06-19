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مشكلة في الحنجرة تمنع ” أحمد أمين ” من الكلام لمدة 3 أسابيع

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كشف الفنان المصري أحمد أمين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن تعرضه لأصابة في الحنجرة وإنه نتيجة لإهماله لها سوف يخضع إلى تدخل جراحي .

حيث كتب أحمد أمين : ” حصل لي إصابة في الحنجرة والصراحة أهملتها والنتيجة إنه احتمال أعمل عملية بس الأكيد وللأسف مش هينفع استخدم صوتي ابدا لمدة 3 أسابيع .. للأسف مش هاقدر اشتغل إلا لو كوميديا صامتة ” .

وعن ارتباطاته الفنية قال : ” الحمد لله إني مش مرتبط ومحدش هيتعطل بسببي ومش هعرف أرد على التليفون ” .

حصل لي إصابة في الحنجرة.. والصراحة اهملتها.. والنتيجة انه احتمال اعمل عملية بس الاكيد وللأسف مش هاينفع استخدم صوتي ابدا…

Posted by Ahmed Amin on Tuesday, June 18, 2019

مضيفا : ” اتفقت مع حد يزعق لولادي بدالي وهاشجع المنتخب بالإشارة بقى .. وقدر الله وماشاء فعل ” .

ويذكر أن الفنان أحمد أمين قد عاد إلى القاهرة يوم الأحد الماضي عقب انتهائه من تقديم عروض مسرحية ” أمين وشركاه ” في المملكة العربية السعودية .

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